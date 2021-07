Una black comedy in cui grottesco, humour e atmosfere da dark thriller si fondono in un mix esplosivo. La recensione di Aldo Grasso (Di domenica 18 luglio 2021) Kaley Cuoco, al centro, protagonista di “L’assistente di volo”. L’ASSISTENTE DI VOLO Genere: Mistery, commediaRegia di Steve Yockey. Con Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Zozia Mamet, T. R Knight. Su Sky Series Per il lancio del nuovo canale Sky Series arriva in Italia una black comedy, uno di quei prodotti in cui grottesco, humour e atmosfere da dark thriller si fondono in un mix esplosivo. L’assistente di volo-The flight attendant funziona proprio per la scrittura brillante e un meccanismo narrativo che tiene incollati allo ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 luglio 2021) Kaley Cuoco, al centro, protagonista di “L’assistente di volo”. L’ASSISTENTE DI VOLO Genere: Mistery, commediaRegia di Steve Yockey. Con Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Zozia Mamet, T. R Knight. Su Sky Series Per il lancio del nuovo canale Sky Series arriva in Italia una, uno di quei prodotti in cuidasiin un mix. L’assistente di volo-The flight attendant funziona proprio per la scrittura brillante e un meccanismo narrativo che tiene incollati allo ...

