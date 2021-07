Tokyo 2020: due atleti della stessa squadra positivi nel Villaggio Olimpico (Di domenica 18 luglio 2021) Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ieri sono stati registrati 15 contagi da Covid a Tokyo tra le persone legate in... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 luglio 2021) Dueneldisono risultatial coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ieri sono stati registrati 15 contagi da Covid atra le persone legate in...

