Tennis, Matteo Berrettini: “Ieri risonanza, esito non positivo. Sono devastato all’idea di non poter giocare le Olimpiadi” (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Berrettini, pochi minuti dopo l’annuncio della sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, parla tramite i propri social. Ed è un messaggio doloroso, quello che il romano, numero 1 d’Italia, lancia per spiegare quello che è accaduto e che l’ha portato a rinunciare al viaggio in Giappone. Queste le sue parole: “Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi Sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi Sono procurato durante ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021), pochi minuti dopo l’annuncio della sua mancata partecipazione alledi Tokyo, parla tramite i propri social. Ed è un messaggio doloroso, quello che il romano, numero 1 d’Italia, lancia per spiegare quello che è accaduto e che l’ha portato a rinunciare al viaggio in Giappone. Queste le sue parole: “estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalledi Tokyo.misottoposto ad unaper controllare l’infortunio alla gamba sinistra che miprocurato durante ...

