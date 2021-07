Scozia, Eni sigla l’intesa con Red Rock Power per lo sviluppo di progetti eolici offshore (Di domenica 18 luglio 2021) Eni e Red Rock Power, azienda scozzese leader nello sviluppo di progetti eolici offshore, hanno costituito una partnership (Eni 50% e Red Rock Power Limited 50%) in vista della partecipazione congiunta al prossimo tender dell’eolico offshore in Scozia, ScotWind. Le due aziende si avvalgono, inoltre, del supporto di Transmission Investment, società attiva nel settore della trasmissione di energia elettrica in UK. Eni e Red Rock Power valuteranno anche future opportunità nelle rinnovabili in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Eni e Red, azienda scozzese leader nellodi, hanno costituito una partnership (Eni 50% e RedLimited 50%) in vista della partecipazione congiunta al prossimo tender dell’eolicoin, ScotWind. Le due aziende si avvalgono, inoltre, del supporto di Transmission Investment, società attiva nel settore della trasmissione di energia elettrica in UK. Eni e Redvaluteranno anche future opportunità nelle rinnovabili in ...

