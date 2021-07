Scomparso da casa un 85enne, si teme possa essere annegato: ricerche in corso (Di domenica 18 luglio 2021) Dalla tarda mattina di oggi è stato attivato il Piano provinciale per le ricerche di un 85enne allontanatosi a piedi da casa e forse annegato nel bacino del lago Madruc a Fregona. Sopra l'abitato di ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 18 luglio 2021) Dalla tarda mattina di oggi è stato attivato il Piano provinciale per ledi unallontanatosi a piedi dae forsenel bacino del lago Madruc a Fregona. Sopra l'abitato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso casa Scomparso da casa un 85enne, si teme possa essere annegato: ricerche in corso Dalla tarda mattina di oggi è stato attivato il Piano provinciale per le ricerche di un 85enne allontanatosi a piedi da casa e forse annegato nel bacino del lago Madruc a Fregona. Sopra l'abitato di Borghel, a Sant'Andrea di Vittorio Veneto, sono state difatti ritrovate delle ciabatte che potrebbero far pensare che l'...

Trovato morto in casa: Quinzano in lutto per Luca Giornale di Brescia Giovanni Scippa trovato morto a Miano, era scomparso 5 giorni fa da Marano È stato trovato morto Giovanni Scippa, il 50enne di Marano, in provincia di Napoli, scomparso da casa sua cinque giorni fa; la famiglia aveva denunciato la sparizione e aveva lanciato un appello sui s ...

Scomparso 5 giorni fa nel Napoletano, Giovanni trovato morto a Milano: cosa gli è successo? Un 50enne sparito nel nulla il 13 luglio è stato trovato senza vita nelle scorse ore. Sequestrato il cellulare, che aveva lasciato a casa. Con sè non aveva neanche i documenti ...

