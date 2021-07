Schianto nella notte, morti due giovanissimi. Raffaele e Altea avevano 19 e 16 anni (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita sono stati due giovanissimi. Raffaele Misuraca, di 19 anni, e Altea Morelli, di 16, sono morti a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio lungo la statale 106 Jonica. I due stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500 quando, all’altezza di contrada Oliveto Longo di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, è avvenuto il sinistro. A diffondere la notizia è stata la pagina facebook “Basta vittime sulla statale 106”, realizzata da volontari. Sul post ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita sono stati dueMisuraca, di 19, eMorelli, di 16, sonoa seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenutotra sabato 17 e domenica 18 luglio lungo la statale 106 Jonica. I due stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500 quando, all’altezza di contrada Oliveto Longo di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, è avvenuto il sinistro. A diffondere la notizia è stata la pagina facebook “Basta vittime sulla statale 106”, realizzata da volontari. Sul post ...

