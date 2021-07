Notate nulla di strano? Matteo Salvini ridicolizza Enrico Letta: fate (molta) attenzione al gazebo del Pd | Guarda (Di domenica 18 luglio 2021) In tutte le piazze d'Italia prosegue la raccolta firme per il referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dai radicali, un punto sul quale Matteo Salvini sta concentrando gran parte delle sue energie politiche. Iniziativa trasversale, quella dei gazebo per la giustizia: tra gli ultimi firmatari avvistati un po' in tutta Italia, anche l'ex pm Carlo Nordio e il direttore de Il Tempo, Franco Bechis. Anche Matteo Renzi ha recentemente affermato che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di sostenere il referendum. E così eccoci a Chioggia, in Veneto. Dove oggi, domenica 18 luglio, i gazebo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) In tutte le piazze d'Italia prosegue la raccolta firme per il referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dai radicali, un punto sul qualesta concentrando gran parte delle sue energie politiche. Iniziativa trasversale, quella deiper la giustizia: tra gli ultimi firmatari avvistati un po' in tutta Italia, anche l'ex pm Carlo Nordio e il direttore de Il Tempo, Franco Bechis. AncheRenzi ha recentemente affermato che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di sostenere il referendum. E così eccoci a Chioggia, in Veneto. Dove oggi, domenica 18 luglio, i...

Matteo Salvini ridicolizza Enrico Letta: notate nulla di strano? Fate (molta) attenzione al gazebo del Pd LiberoQuotidiano.it

