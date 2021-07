MXGP | il Gran Premio di Olanda va a Tim Gajser

Advertising

motosprint : #MXGP, il Gran Premio di Olanda va a #TimGajser ?? - cuocinr1 : RT @motosprint: #MXGP: #Oss pronta ad accogliere il Gran Premio d'Olanda ?? - motosprint : #MXGP: #Oss pronta ad accogliere il Gran Premio d'Olanda ?? -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Gran

Prossimo appuntamento con latra sette giorni sulla pista dura di Loket per ilPremio della Repubblica Ceca. Seconda vittoria stagionale per Tim Gajser La classifica del Mondialedi Claudio Franceschini) DIRETTA MOTOCROSS/ GpBretagna 2021: Gajser vince gara 2, Cairoli sul ...sul fango di Oss ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www..com, ...Tony Cairoli ha vinto la gara-2 del GP di Olanda 2021, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP andata in scena sul circuito di Oss. Il fuoriclasse siciliano è tornato al successo con grandissima capa ...Dopo la clamorosa defezione di Herlings, la seconda manche si anima col duello Gajser, Prado, Cairoli; il siciliano lo vince aggiudicandosi gara due con una prestazione maiuscola ...