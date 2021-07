(Di domenica 18 luglio 2021) Nba Finals,a unadalcade 123-119 in una spettacolare-5. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì i Bucks hanno la chance di conquistare in casa il loro primoin 50 anni Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_NBA : Milwaukee vede la storia: è a una vittoria dal titolo. Phoenix ko, ma che show gara-5 - linformatore11 : NBA?? Finals 2021, Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: gara-4 15 luglio 2021 h.03:00 ricordo che attualmente il risultato… - STnews365 : NBA Finals: Milwaukee - Phoenix 120-100. Grazie a 41 punti di un mostruoso Antetokounmpo, i Bucks si portano a casa… - BBallMinds_it : Lo Spain Screen dei Suns che ha ucciso i Milwaukee Bucks nel quarto periodo di gara 2. Come difendereste voi quest… - SPress24 : Basket: Pillole di Nba, Phoenix raddoppia su Milwaukee e vede il traguardo -

Ultime Notizie dalla rete : Milwaukee vede

ha le mani sull'anello. Per metterlo alle dita per la seconda volta nella storia di franchigia, dopo 50 anni, dovrà vincere gara 6 delle Finals Nba, in programma dalle 3 nella notte italiana ...Le città che hanno fatto registrare gli incrementi più alti sono Louisville (+92%) e(+95%... Come sinel grafico in alto, le vittime di omicidio sono state 13.927: 10.908 uomini e 2.991 ...Phoenix cade 123-119 in una spettacolare gara-5. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì i Bucks hanno la chance di conquistare in casa il loro primo titolo in 50 anni ...Una folle gara 5 vede i Milwaukee Bucks vincere sui Phoenix Suns grazie ad una prestazione immensa di Jrue Holiday.