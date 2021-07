Marche |  Spiaggia del Frate |  il paradiso terrestre ai piedi di Numana

Leggi su funweek

(Di domenica 18 luglio 2021) L’Italia è ricca di spiagge straordinarie che sembrano un paradiso terrestre; come la Spiaggia del Frate nellea pochi minuti da Numana. Una caletta in cui farsi cullare dal suono del mare e della natura, che deve il suo nome al convento di frati minori che sorgeva sulla sommità. LEGGI ANCHE: — Non ti far ingannare dall’acqua cristallina: questa è la spiaggia più pericolosa al mondo Grazie alla sua spiaggia di fine ghiaia bianca e al mare cristallino che diventa profondo quasi subito, è il luogo ideale per chi ama fare snorkeling. Un angolo di paradiso incastonato tra la roccia bianca e il verde del Monte Corneo, che a volte ospita anche tartarughe ...