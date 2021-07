Maneskin: i fan russi impazziscono (Di domenica 18 luglio 2021) I Maneskin hanno rilasciato il video del singolo I Wanna Be Your Slave il 15 luglio. Le visualizzazioni sono cresciute a dismisura in pochissimo tempo e i commenti sotto al video pubblicato su YouTube palesano quanto la band italiana sia amata anche fuori dallo stivale. Ormai è abitudine sentire parlare dei Maneskin e della loro scalata. Prima il lancio a X Factor, poi la vittoria a Sanremo e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 luglio 2021) Ihanno rilasciato il video del singolo I Wanna Be Your Slave il 15 luglio. Le visualizzazioni sono cresciute a dismisura in pochissimo tempo e i commenti sotto al video pubblicato su YouTube palesano quanto la band italiana sia amata anche fuori dallo stivale. Ormai è abitudine sentire parlare deie della loro scalata. Prima il lancio a X Factor, poi la vittoria a Sanremo e Articolo completo: dal blog SoloDonna

