Loredana Bertè, stop al tour per un problema di salute: la cantante costretta ad operarsi (Di domenica 18 luglio 2021) Le luci del palco avrebbero dovuto accendersi venerdì 23 luglio a Udine, precisamente nel territorio di Cervigliano del Friuli. Un tour, che doveva far viaggiare la voce della mamma rock in gran parte delle località italiane. Invece, il ritorno di Loredana Bertè si farà attendere a causa di un’operazione chirurgica, alla quale dovrà sottoporsi la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 luglio 2021) Le luci del palco avrebbero dovuto accendersi venerdì 23 luglio a Udine, precisamente nel territorio di Cervigliano del Friuli. Un, che doveva far viaggiare la voce della mamma rock in gran parte delle località italiane. Invece, il ritorno disi farà attendere a causa di un’operazione chirurgica, alla quale dovrà sottoporsi la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Loredana Bertè stop al tour per un problema di salute: la cantante costretta ad operarsi - #Loredana #Bertè… - radiofmfaleria : Giordana Angi - Tuttapposto (feat. Loredana Bertè) - Rewritersmag : #massimorecalcati, @Immanuelcasto e @LoredanaBerte vi dicono qualcosa? ?? Li trovate insieme a tanti ospiti specia… - RadioRF101 : #NowPlaying Tuttapposto Ft. Loredana Berte' - GIORDANA ANGI @Radiorf101 #RF101 - GossipItalia3 : Loredana Bertè non sta bene, intervento chirurgico per la cantante: salta il concerto, l’annuncio dello staff… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Albano fuorioso: ha ricevuto uno schiaffone da Orietta Berti E ancora, a The Voice Senior, Orietta Berti troverà gli allenatori: confermate Loredana Bertè, Clementino e Gigi D' Alessio. Alla presentazione dei palinsesti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ...

Rosmello addio, revolution UeD, Bertè operata: le 10 news della settimana Loredana Bertè dovrà operarsi nei prossimi giorni: il suo staff ha annunciato che la prima data del tour slitterà. Mistero sui 'malesseri fisici' della cantante. Eros Ramazzotti pizzicato a Mykonos ...

Amadeus all'Arena di Verona per due serate di grandi successi anni '60 '70 '80 Radio Pico E ancora, a The Voice Senior, Orietta Berti troverà gli allenatori: confermate, Clementino e Gigi D' Alessio. Alla presentazione dei palinsesti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ...dovrà operarsi nei prossimi giorni: il suo staff ha annunciato che la prima data del tour slitterà. Mistero sui 'malesseri fisici' della cantante. Eros Ramazzotti pizzicato a Mykonos ...