Locatelli | ' Green pass inevitabile | contagi in netto aumento'

Mentre l'onda dei contagi sale in modo preoccupante, anche se gli ospedali non sembrano essere in difficoltà, si torna a discutere a proposito dell'istituzione del Green Pass per fare una vita più normale.

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Green

A titolo personale, dico che va considerato seriamente anche il Green Pass per mangiare al chiuso, ha detto. Non bisogna pensare che tutto sia finito, ma correre a vaccinarsi se non lo si è già fatto. Così Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente dell'Istituto superiore di sanità, si dice favorevole all'estensione dell'uso del Green Pass, anche al ristorante. A titolo personale, dico che va considerato seriamente anche il Green Pass per mangiare al chiuso. ROMA - Una trasferta in Italia per una cena al ristorante, anche nella fascia di confine, potrebbe presto richiedere un'accortezza in più. La vicina penisola va infatti verso l'introduzione dell'obbligo del Green Pass. Con l'aumento dei contagi da coronavirus dovuti alla variante Delta, molti Paesi europei stanno ricorrendo a nuove limitazioni. In Italia al momento ricoveri e terapie intensive rimangono su numeri bassi.