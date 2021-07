Lequile Omicidio di Giovanni Caramuscio | arrestato Mecaj Paulin | si cerca il complice

Advertising

famarella : @Solocarmen1 Fermato un 31enne albanese per l'omicidio dell'ex direttore di banca, accaduto a Lequile (prov. Lecce)… - infoitinterno : In manette l'autore dell'omicidio di Lequile, abitava di fronte al bancomat: caccia al complice - GaetanoGorgoni : #OmicidioLequile: fermato un 31enne. Ritrovata in casa l’arma del delitto, si cerca il complice… - ZodNiz : Ancora #risorse della #pseudosinistra in azione: - gianvitocafaro : -

Ultime Notizie dalla rete : Lequile Omicidio

Paulin Mecaj, albanese, 31enne, dovrà rispondere, in concorso con un altro soggetto in corso di identificazione, dell'di Giovanni Caramuscio. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato delitto emesso dalla procura della Repubblica di Lecce, a firma del magistrato Alberto Santacatterina. La pistola, una ...C'è un fermo per l'di Giovanni Caramuscio , ex direttore di banca 69enne ucciso mentre prelevava al bancomat in un tentativo di rapina . L'è avvenuto a, in provincia di Lecce, dove l'uomo si trovava insieme alla moglie, che ha assistito a tutto l'orrore. L'uomo in custodia è un 31enne di origini albanesi, nella cui ...Rapida svolta nelle indagini sull’omicidio di Giovanni Caramuscio. L’ex direttore di banca in pensione, 68 anni, è stato ucciso nelle scorse ore a Lequile (Lecce) mentre prelevava ad uno sportello ...Paulin Mecaj, albanese, 31enne, dovrà rispondere, in concorso con un altro soggetto in corso di identificazione, dell’omicidio di Giovanni Caramuscio. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato de ...