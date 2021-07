Javier Bardem | grave lutto in famiglia | era la sua musa ispiratrice

(Di domenica 18 luglio 2021)inper il noto attore spagnolo e per la moglie, Penelope Cruz: era la suaIl mondo del cinema spagnolo e non solo è più povero dopo la scomparsa Pilàr, attrice anche di teatro e tv. Era anche la mamma di(e dei suoi fratelli L'articolo proviene da Inews.it.

È morta a Madrid, all'età di 82 anni, l'attrice spagnola Pilar Bardem, madre dell'attore Javier Bardem. Ad annunciarlo con un comunicato i figli Carlos, Monica e Javier: "Vogliamo condividere la notizia che nostra madre, il nostro esempio, è morta. È andata in pace, senza alcuna sofferenza e circondata dall'amore della sua famiglia."