Investe due ragazzi in moto e scappa | la madre lo denuncia

Sorpassando dove non poteva ha centrato una moto su cui viaggiavano due ragazzi e poi è scappato senza prestare loro soccorso. Un impatto fortissimo: lo studente ventenne che guidava la due ruote se l'è cavata con una serie di contusioni, mentre al passeggero di 19 si è amputata la gamba destra ed è finito in arresto cardiaco.All'arrivo il 118, intorno all'una e mezza della notte, i soccorritori lo hanno rianimato e portato al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime condizioni, mentre il suo amico è stato portato al Niguarda di Milano.Il pirata della strada è stato però rintracciato dai Carabinieri della stazione di Arese.

