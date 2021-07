Inter batte Lugano ai calci di rigore: gli highlights (Di domenica 18 luglio 2021) Gli highlights di Lugano-Inter Vittoria ai calci di rigore per l’Inter nella prima uscita stagionale contro il Lugano. Nerazzurri sotto per ben due volte prima di accorciare con D’Ambrosio e pareggiare poi con Satriano nel secondo tempo. Ai calci di rigori decisivo Radu, subentrato ad Handanovic, autore di due parate decisive. Gol vittoria firmato da Andrea Ranocchia. Ecco gli highlights di Lugano-Inter. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 18 luglio 2021) GlidiVittoria aidiper l’nella prima uscita stagionale contro il. Nerazzurri sotto per ben due volte prima di accorciare con D’Ambrosio e pareggiare poi con Satriano nel secondo tempo. Aidi rigori decisivo Radu, subentrato ad Handanovic, autore di due parate decisive. Gol vittoria firmato da Andrea Ranocchia. Ecco glidi. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

VinClinton3 : RT @Inter: ?| 9' OCCASIONE Inter vicinissima al vantaggio: lancio in profondità di Ranocchia, Pinamonti aggancia e batte di destro, Bauman… - AleGobbo87 : RT @giampdisan: Per la serie #SkyJuve: #Inter batte il #Lugano ai rigori e vince il primo trofeo della stagione. IL PRIMO TROFEO DELLA STAG… - Antofer94_ : RT @Inter: ?| 9' OCCASIONE Inter vicinissima al vantaggio: lancio in profondità di Ranocchia, Pinamonti aggancia e batte di destro, Bauman… - SilviaPrato1 : RT @giampdisan: Per la serie #SkyJuve: #Inter batte il #Lugano ai rigori e vince il primo trofeo della stagione. IL PRIMO TROFEO DELLA STAG… - Oluwada54790402 : RT @SkySport: ? INTER BATTE LUGANO AI RIGORI ?? Radu decisivo con due grandi parate ?? Il match ? -