Il sindaco Franchellucci vigile urbano per un mese | primo nel concorso | l' incarico a Martinsicuro

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Franchellucci

corriereadriatico.it

PORTO SANT'ELPIDIO - Un luglio doppiamente impegnativo per Nazarenoa Porto Sant'Elpidio e agente di polizia municipale a Martinsicuro per un mese, dal 1° al 31. Il primo cittadino ha partecipato a un concorso fuori regione e l'ha vinto. Che ..."Come annunciato " spiega ilNazareno" siamo partiti con i lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica, un intervento che va ad aggiungersi a quello di ampliamento ...PORTO SANT’ELPIDIO - Un luglio doppiamente impegnativo per Nazareno Franchellucci, sindaco a Porto Sant’Elpidio e agente di polizia municipale a Martinsicuro per un mese, dal 1° ...Il primo cittadino lavora per sei ore dal primo luglio, alla polizia municipale di Martinsicuro: terzo al concorso per il posto a tempo indeterminato ...