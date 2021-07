I reali di Monaco tornano in pubblico (e la grande assente è sempre Charlène Wittstock) (Di domenica 18 luglio 2021) Una famiglia riunita (quasi) al gran completo per provare a far sentire meno l’assenza più pesante. La principessa Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, il fratello Andrea al fianco di Tatiana Santo Domingo e Beatrice Borromeo stretta al marito Pierre Casiraghi hanno accompagnato il principe Alberto al concerto estivo della Croce Rossa a Monte Carlo, l’impegno estivo più importante per i Grimaldi. E poi Gareth e Roisin Wittstock, rispettivamente fratello e cognata della principessa Charlène, ancora lontano da Monaco. La moglie di Alberto da diversi mesi è, infatti, bloccata in Sudafrica, sua terra natale, a causa di gravi complicazioni di salute, a seguito di un intervento. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Una famiglia riunita (quasi) al gran completo per provare a far sentire meno l’assenza più pesante. La principessa Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, il fratello Andrea al fianco di Tatiana Santo Domingo e Beatrice Borromeo stretta al marito Pierre Casiraghi hanno accompagnato il principe Alberto al concerto estivo della Croce Rossa a Monte Carlo, l’impegno estivo più importante per i Grimaldi. E poi Gareth e Roisin Wittstock, rispettivamente fratello e cognata della principessa Charlène, ancora lontano da Monaco. La moglie di Alberto da diversi mesi è, infatti, bloccata in Sudafrica, sua terra natale, a causa di gravi complicazioni di salute, a seguito di un intervento.

