"Ho perso mia figlia Sara. Vi dico perché lo stalking deve restare reato a sé" La ragazza era stata uccisa il 29 maggio 2016 alla periferia di Roma dall'ex fidanzato che è stato condannato all'ergastolo

Ultime Notizie dalla rete : perso mia Zaniolo, tuona la ex Sara Scaperrotta: 'ho trovato un muro' La rabbia di Sara Scaperrotta: Zaniolo si è perso la gravidanza 'E' quasi arrivato il momento. Sono ... emozionante, serio ed impegnativo della mia vita. Non ho mai parlato della mia vita privata, ...

"Trenta mesi senza casa, perché?" "Quel giorno io ho perso tutto quello che avevo - conclude Cinzia Testini - . Da tempo non ero a ... Quel giorno mi chiamò una vicina, dicendomi che la mia casa stava andando a fuoco. Ho visto il mio ...

"Ho perso mia figlia Sara. Vi dico perché lo stalking deve restare reato a sé” la Repubblica Zaniolo, la rabbia della ex in dolce attesa: “ogni mio tentativo di contatto è stato vano” Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo che ha annunciato la sua gravidanza a relazione oramai conclusa, sbotta e esterna tutta la sua rabbia.

Eternamente Sandra Milo: «Rieccomi, mia Viareggio» VIAREGGIO. Si intitola "Ostriche e caffè americano" la commedia musicale in scena alla Versiliana il prossimo 31 luglio. Protagonista la spumeggiante Sandra Milo che con la Versilia ha un legame che v ...

