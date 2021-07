Francesca Fialdini e la dedica sull’album di un cantante | è amore?

Leggi su kronic

(Di domenica 18 luglio 2021)e lad’di un. C’è del tenero? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Curiosità sulla conduttrice (foto web), classe 1979, è una conduttrice televisiva di successo nota per aver presentato una serie di programmi molto amati dagli italiani, uno di questi è La vita in diretta. Ella si laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e subito dopo comincia a lavorare come conduttrice radiofonica per la redazione esteri come conduttrice del ...