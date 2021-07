F1 TV8, GP Gran Bretagna 2021: orario gara, programma, diretta e differita in chiaro (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo l’inedita qualifica sprint di ieri, l’autodromo di Silverstone è pronto a ospitare il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2021 di Formula Uno. Si corre in casa di Lewis Hamilton, il quale è obbligato a invertire l’inquietante tendenza delle ultime gare, poiché ormai si trova a inseguire da lontano Max Verstappen nella classifica iridata. Dopo tre successi consecutivi, Super Max comanda la graduatoria assoluta con 32 punti di vantaggio sul Re Nero. Al contempo, nel Mondiale costruttori, la Red Bull ha ben 44 lunghezze su una Mercedes mai così in difficoltà nell’era turbo-ibrida. Sempre in tema di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo l’inedita qualifica sprint di ieri, l’autodromo di Silverstone è pronto a ospitare ilPremio di, decimo round del Mondialedi Formula Uno. Si corre in casa di Lewis Hamilton, il quale è obbligato a invertire l’inquietante tendenza delle ultime gare, poiché ormai si trova a inseguire da lontano Max Verstappen nella classifica iridata. Dopo tre successi consecutivi, Super Max comanda la graduatoria assoluta con 32 punti di vantaggio sul Re Nero. Al contempo, nel Mondiale costruttori, la Red Bull ha ben 44 lunghezze su una Mercedes mai così in difficoltà nell’era turbo-ibrida. Sempre in tema di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 GP Gran Bretagna in DIRETTA: nuova griglia di partenza Russell penalizzato. Orario TV8 - #Bretagna #DIRETTA… - glooit : F1 2021, oggi il GP Gran Bretagna a Silverstone: a che ora e dove vederlo su TV8 e Sky leggi su Gloo… - gponedotcom : Formula 1, GP Gran Bretagna, Silverstone: gli orari in tv su Sky e TV8: Ecco la programmazione compleata del weeken… - zazoomblog : F1 oggi GP Gran Bretagna 2021: orario gara tv streaming programma Sky e TV8 - #Bretagna #2021: #orario #streaming - zazoomblog : LIVE F1 GP Gran Bretagna in DIRETTA: nuova griglia di partenza! Leclerc 4° Sainz 10°. Binotto: “Dobbiamo sognare”.… -