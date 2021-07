Ex cava di Strozza | Galizzi | “La Regione vigila sul rischio di infiltrazioni mafiose”

(Di domenica 18 luglio 2021) “È importante cheLombardia attenzioni anche l’area dell’exdi, tra il Monte Botto e il Monte Castra, a maggior ragione dopo che la proprietà non ha mantenuto gli accordi con gli enti del territorio e le vicende giudiziarie in merito allo stoccaggio di rifiuti speciali. Bisogna puntare a renderlo un sito conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali: dalla conservazione e incremento della biodiversità alla tutela delle aree di pregio ambientale e naturalistico per l’intera Valle Imagna”. L’ha detto Alex, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione ...

Advertising

mtracca : RT @LegaRegioneLomb: Ex #Cava di #Strozza, #Galizzi(Lega): “Vigilare affinché si tuteli il #cittadino, il #territorio e la #legalità.”???? ht… - LegaRegioneLomb : Ex #Cava di #Strozza, #Galizzi(Lega): “Vigilare affinché si tuteli il #cittadino, il #territorio e la #legalità.”????… -

Ultime Notizie dalla rete : cava Strozza

BergamoNews.it

Il rischio di una discarica in Valle Imagna , presso l'exdi, ancora non si è dileguato. Anzi: ora la società Quarzifera bergamasca srl, proprietaria del sito, ha deciso di avanzare ricorso al Tar di Brescia per via di quel Ptcp (Piano ...Il rischio di una discarica in Valle Imagna , presso l'exdi, ancora non si è dileguato. Anzi: ora la società Quarzifera bergamasca srl, proprietaria del sito, ha deciso di avanzare ricorso al Tar di Brescia per via di quel Ptcp (Piano ...