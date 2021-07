Calciomercato Inter, Pinamonti piace al Cagliari: può entrare nell’affare Nandez (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Inter: il Cagliari starebbe seguendo con attenzione Andrea Pinamonti. L’attaccante potrebbe rientrare nell’affare Nandez Il futuro di Andrea Pinamonti non sarà quasi certamente a Milano sponda nerazzurra. Dopo il rientro dal Genoa nella scorsa stagione e le pochissime presenze con Antonio Conte, l’Inter cerca una sistemazione per l’attaccante trentino classe ’99. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Come riferisce Alfredo Pedullà, una possibilità è rappresentata ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021): ilstarebbe seguendo con attenzione Andrea. L’attaccante potrebbe riIl futuro di Andreanon sarà quasi certamente a Milano sponda nerazzurra. Dopo il rientro dal Genoa nella scorsa stagione e le pochissime presenze con Antonio Conte, l’cerca una sistemazione per l’attaccante trentino classe ’99. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Come riferisce Alfredo Pedullà, una possibilità è rappresentata ...

