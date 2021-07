Barcellona, si pensa alle cessioni: Lenglet piace a West Ham ed Everton (Di domenica 18 luglio 2021) Il Barcellona pensa alle cessioni per far cassa. Lenglet è tra i partenti e sul francese ci sarebbero West Ham ed Everton Il Barcellona non naviga certo un acque tranquillissime dal punto di vista economico. Per questo motivo il club blaugrana sarà costretto a cedere per far cassa e tra i partenti ci sarebbe anche Clement Lenglet. Sulle tracce del difensore, come riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbero il West Ham e l’Everton. Le due squadre di Premier League avrebbero già fatto dei primi sondaggio con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ilper far cassa.è tra i partenti e sul francese ci sarebberoHam edIlnon naviga certo un acque tranquillissime dal punto di vista economico. Per questo motivo il club blaugrana sarà costretto a cedere per far cassa e tra i partenti ci sarebbe anche Clement. Sulle tracce del difensore, come riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbero ilHam e l’. Le due squadre di Premier League avrebbero già fatto dei primi sondaggio con ...

