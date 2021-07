Atp Newport 2021, Anderson si prende il titolo: il giovane Brooksby cede in finale in due set (Di domenica 18 luglio 2021) Kevin Anderson si prende l’ATP di Newport 2021 sconfiggendo lo statunitense Jenson Brooksby col punteggio di 7-6(8) 6-4. Il sudafricano ha mantenuto i favori del pronostico nonostante il pubblico di casa abbia provato a spingere il classe 2000. Il primo set si è risolto con un’estenuante tie-break dopo molteplici chance di break non sfruttate da ambedue le parti: due i break mancati dal sudafricano, addirittura tre quelli gettati alle ortiche da Brooksby. Allo spareggio Anderson è in grado di risalire dal 3-1, annullando due set point sul 5-6 e sul 7-8: da qui tre punti ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Kevinsil’ATP disconfiggendo lo statunitense Jensoncol punteggio di 7-6(8) 6-4. Il sudafricano ha mantenuto i favori del pronostico nonostante il pubblico di casa abbia provato a spingere il classe 2000. Il primo set si è risolto con un’estenuante tie-break dopo molteplici chance di break non sfruttate da ambedue le parti: due i break mancati dal sudafricano, addirittura tre quelli gettati alle ortiche da. Allo spareggioè in grado di risalire dal 3-1, annullando due set point sul 5-6 e sul 7-8: da qui tre punti ...

