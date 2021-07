Van Aert vince la cronometro, Pogacar arriva a Parigi in giallo (Di sabato 17 luglio 2021) E' stata poco più di una sfilata quest'ultima cronometro del Tour de France, prima dell'ultima tappa di domani con arrivo sui Campi Elisi. Nella scorsa edizione la cronometro finale stravolse la ... Leggi su globalist (Di sabato 17 luglio 2021) E' stata poco più di una sfilata quest'ultimadel Tour de France, prima dell'ultima tappa di domani con arrivo sui Campi Elisi. Nella scorsa edizione lafinale stravolse la ...

Advertising

Salvucc20278465 : RT @Eurosport_IT: Van Aert da paura! ?????????? Con il tempo di 35'53' il belga vince la sua seconda tappa in questa Grande Boucle ???????? #Eu… - Eurosport_IT : Van Aert da paura! ?????????? Con il tempo di 35'53' il belga vince la sua seconda tappa in questa Grande Boucle ????… - Maryeterngif1 : Tour de France: l’ultima crono la vince van Aert, Pogacar può gioire - TUTTO CICLISMO TOUR - infoitsport : LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Pogacar firma il bis, van Aert vince la cronometro. Classifica generale, Catta… - infoitsport : La penultima tappa del Tour a van Aert -