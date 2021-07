Uomo ucciso nel Leccese mentre preleva a uno sportello bancomat | un fermo

(Di domenica 18 luglio 2021) Undi 69 anni, Giovanni Caramuscio, è statonella tarda serata di venerdì 16 lugliova contanti da unonel centro di Lequile, nel. La vittima è un ex funzionario di banca in pensione. Avrebbe tentato di opporsi a due rapinatori. Uno dei due era armato con una pistola e ha sparato colpendolo due volte al torace. È morto davanti agli occhi della moglie che lo stava aspettando a pochi passi. I carabinieri sono riusciti in poche ore ad identificare uno dei due presunti aggressori. Quello che avrebbe sparato con una pistola ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uomo ucciso durante rapina mentre preleva da bancomat #ANSA - repubblica : ?? Lecce, un arresto per l'omicidio dell'uomo ucciso davanti alla moglie mentre faceva un prelievo al bancomat. Si c… - RaiNews : Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di spalle. Al vaglio degli inquirenti le immagini d… - sss0fiaaa : @mikixvii @vvvvittoriaa @traphomiie @2dead2cum hanno ucciso l’uomo ragno chi sia stato non si sa - Piergiulio58 : Lecce, uomo ucciso al bancomat: un arresto. -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso

Approfondisci:mentre preleva dal bancomat: rapina finisce nel sangue, il dramma davanti alla moglieUndi 69 anni, Giovanni Caramuscio, è statonella tarda serata di venerdì 16 luglio mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat nel centro di Lequile, nel Leccese. La vittima è un ex ...Lecce, ucciso mentre prelevava al bancomat Giovanni Caramuscio è stato ucciso verso le 23 di venerdì 16 luglio mentre prelevava a un bancomat del Banco di Napoli di Lequile, piccolo comune nel leccese ...C'è un fermo per l'omicidio di Giovanni Caramuscio, l'ex direttore di banca in pensione, 69enne, ucciso ieri sera a Lequile in provincia di Lecce mentre pre ...