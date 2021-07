Stazione, torna il problema sicurezza: “Io, aggredito e derubato in pieno pomeriggio” (Di sabato 17 luglio 2021) torna a far discutere il problema sicurezza alla Stazione di Bergamo. Lunedì 12 luglio Maurizio Plati, un uomo di 42 anni di Ponte San Pietro, racconta di essere stato aggredito e derubato da un gruppo di persone in piazzale Marconi. È lui stesso a spiegare quanto accaduto in una lettera inviata alla nostra redazione: “Lunedì alle ore 17 sceso dal treno che dal mio paese mi ha portato in città. Una volta uscito dalla Stazione sono passato nel vialetto a sinistra per recarmi verso la Malpensata. Uno dei soliti abitudinari che bazzicano nella zona mi ha chiesto una ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021)a far discutere ilalladi Bergamo. Lunedì 12 luglio Maurizio Plati, un uomo di 42 anni di Ponte San Pietro, racconta di essere statoda un gruppo di persone in piazzale Marconi. È lui stesso a spiegare quanto accaduto in una lettera inviata alla nostra redazione: “Lunedì alle ore 17 sceso dal treno che dal mio paese mi ha portato in città. Una volta uscito dallasono passato nel vialetto a sinistra per recarmi verso la Malpensata. Uno dei soliti abitudinari che bazzicano nella zona mi ha chiesto una ...

