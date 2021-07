Salvini resiste (per ora) sul Green pass. Trattativa sui tamponi gratis

(Di sabato 17 luglio 2021) La Legae continua ad opporsi all’idea di importare anche in Italia un utilizzo delalla francese. “Gli ospedali sono fortunatamente sotto controllo. Non vorrei imporre altra burocrazia e altri problemi a un Paese che ha voglia di correre e ripartire. Non complichiamo la vita agli italiani”, ha ribadito oggi Matteoa margine del comizio al gazebo per le firme della riforma della Giustizia a San Giovanni Lupato. Poche ore prima, a ribadire la posizione del partito erano stati gli eurodeputati del carroccio che in una nota aveva sottolineato il loro “no a usi impropri del certificato Covid ...

L'idea di federazione, dunque: "non parla più di migranti e ong, ma di giustizia. La politica in Italia sta vivendo una trasmutazione, a destra nascerà un centro con, Renzi, ...Un chiaro avvertimento è arrivato anche da Matteo, la cui linea resta quella di togliere gli elementi divisivi salvaguardando comunque l'inasprimento delle pene per le discriminazioni: " Se ...La Lega resiste e continua ad opporsi all’idea di importare anche in Italia un utilizzo del green pass alla francese. “Gli ospedali sono fortunatamente sotto controllo. Non vorrei imporre altra burocr ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Grazie allo scarto di un solo voto il ddl Zan è “salvo” e continua la lunga marcia in Senato sperando nellâ??approvazione definitiva. Ieri infatti il provvedimento c ...