Sabato Shopping: i consigli del 17 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà! E infatti il mese della tanto attesa estate 2021 è entrato nel vivo con il caldo afoso, i temporali improvvisi e il traguardo delle agognate ferie che inizia davvero a intravedersi. Quello che ci serve è una sana dose di shopping per dare una rinfrescata al guardaroba e sognare le vacanze che tra pochissimo, si spera, arriveranno. Il tutto magari facendo acquisti comodamente anche dal divano di casa, senza preoccuparsi di varianti, vaccini e Green Pass. Se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, serve pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando tutto potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata ad hoc per aggiornarvi sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà! E infatti il mese della tanto attesa estate 2021 è entrato nel vivo con il caldo afoso, i temporali improvvisi e il traguardo delle agognate ferie che inizia davvero a intravedersi. Quello che ci serve è una sana dose di shopping per dare una rinfrescata al guardaroba e sognare le vacanze che tra pochissimo, si spera, arriveranno. Il tutto magari facendo acquisti comodamente anche dal divano di casa, senza preoccuparsi di varianti, vaccini e Green Pass. Se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, serve pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando tutto potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata ad hoc per aggiornarvi sui nuovi arrivi nei negozi e online.

Advertising

louismyzinnia : @sunfloueh Perfetto tanto sabato passerò sicuro in libreria perché vado a fare shopping ?????? - H24Montesacro : Croce rossa, sabato 31 luglio raccolta alimentare al Dima Shopping - - CharmesBukowski : @bunko_el Bravissimo! Li ho visti sabato dal vivo durante giro shopping, sono meglio quelli! Più belli! - ShopinnBrugnato : SUMMER NIGHTS Sabato 17 luglio alle ore 21, “Omaggio a Lucio Dalla” per il secondo appuntamento delle SUMMER NIGHT… - Babbajola82 : Posso andare in posti fatati e meravigliosi,ma tornare è sempre splendido! Di sabato notte poi con la folla,l'illu… -