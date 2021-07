Pmi, cresce la dispersione scolastica e mancano tecnici: lo studio della Cgia di Mestre (Di sabato 17 luglio 2021) Con 543mila giovani che nel 2020 hanno lasciato la scuola dopo la licenza media, l’Italia è al terzo posto nell’ Ue per tasso di dispersione scolastica. Lo rileva la Cgia la quale evidenzia che le Pmi, specie del Nord, hanno difficoltà di reperire figure professionali di elevata specializzazione. E nei prossimi anni, con l’avvento della cosiddetta “rivoluzione digitale”, queste criticità rischiano di assumere dimensioni ancor più preoccupanti. Secondo Unioncamere del milione e 280mila nuove assunzioni previste dalle imprese tra luglio e settembre di quest’anno, quasi il 31% sarà difficilmente reperibile. Sono circa 400 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Con 543mila giovani che nel 2020 hanno lasciato la scuola dopo la licenza media, l’Italia è al terzo posto nell’ Ue per tasso di. Lo rileva lala quale evidenzia che le Pmi, specie del Nord, hanno difficoltà di reperire figure professionali di elevata specializzazione. E nei prossimi anni, con l’avventocosiddetta “rivoluzione digitale”, queste criticità rischiano di assumere dimensioni ancor più preoccupanti. Secondo Unioncamere del milione e 280mila nuove assunzioni previste dalle imprese tra luglio e settembre di quest’anno, quasi il 31% sarà difficilmente reperibile. Sono circa 400 ...

Ultime Notizie dalla rete : Pmi cresce Cgia: cresce la dispersione scolastica, le PMI non trovano tecnici Lo rileva la Cgia di Mestre la quale evidenzia che le Pmi, specie del Nord, hanno difficoltà a reperire figure professionali di elevata specializzazione. E nei prossimi anni, con l'avvento della ...

