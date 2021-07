Penuria d'acqua in Iran, ucciso un manifestante durante la protesta a Shadegan (Di sabato 17 luglio 2021) Un manifestante è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco nel Sud Ovest dell'Iran mentre partecipava a una protesta per la Penuria di acqua nella città di Shadegan , nella provincia del Khuzestan , ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 luglio 2021) Unè statoda un colpo d'arma da fuoco nel Sud Ovest dell'mentre partecipava a unaper ladinella città di, nella provincia del Khuzestan , ...

Ultime Notizie dalla rete : Penuria acqua Penuria d'acqua in Iran, ucciso un manifestante durante la protesta a Shadegan Un manifestante è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco nel Sud Ovest dell'Iran mentre partecipava a una protesta per la penuria di acqua nella città di Shadegan , nella provincia del Khuzestan , colpita dalla siccità. Lo riferisce l'agenzia stampa ufficiale Irna. Il governatore della contea, Omid Sabripour , ha ...

Nel Libano Hariri getta la spugna: il tracollo è alle porte. ... in riferimento alla sempre più grave situazione in cui versa il Paese dove manca tutto: acqua, ... Reuters scrive che a causa della penuria di materiale sanitario gli ospedali stanno rimandando gli ...

Turchia, la siccità ha ucciso migliaia di fenicotteri Migliaia di fenicotteri sono morti nel lago Salato, in Turchia, a causa della siccità dovuta ai cambiamenti climatici e ai metodi di irrigazione agricola.

