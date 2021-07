Pallanuoto | La Braciera Cus Palermo promossa in A2

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo 18 lunghi anni lacussina, a, torna in serie A2. LaCus, infatti, battendo 11-5 la Waterpolo in gara3 della finalissima PlayOff di serie Bconquista la promozione nella seconda divisione nazionale di. Una grande impresasportiva dei ragazzi di Giampiero Occhione, ottenuta a culmine di un nuovo progetto lanciatodiversi anni il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

