Multa da mille euro per aver portato il cane in spiaggia: 'Era in un'area protetta' (Di sabato 17 luglio 2021) CIVITANOVA - Maxi Multa per aver portato in spiaggia il cane: sulla vicenda interviene anche Legambiente: 'Non è un arenile come tutti gli altri, è un'area protetta', sostiene l'associazione.

