Milano | Bernardo è già davanti a Sala La priorità del sindaco Pd | “Dare più soldi ai sindaci”

"Si voti a settembre per non mettere a rischio la salute dei nostri concittadini". Il giorno dopo la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, il sindaco di Milano Beppe Sala a 'La Stampa' parla dei suoi progetti e mette al primo posto l'aumento degli stipendi dei sindaci. E' questa la sua priorità, come se l'amministrazione di una grande metropoli non dovesse prevedere anche un minimo di spirito di servizio. "Il fatto che non si trovino sindaci è un problema complesso: intanto lo stipendio, e lo dico non per me, che andrebbe ...

