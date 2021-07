“Mi chiedevo se”, il tuo nuovo singolo di Gabriele Pirillo: l’intervista (Di sabato 17 luglio 2021) “Questa canzone parla di due persone che non riescono a realizzare la fine di una storia, che cadono negli stessi errori perché convinti di poter ritrovare un equilibrio” È uscito in digitale e in radio “Mi chiedevo se“, il nuovo brano di Gabriele Pirillo, cantautore e chitarrista 22enne, new-entry dell’etichetta 800A Records. Questo singolo è il primo di quattro che faranno parte del suo album d’esordio, previsto per l’inizio del 2022. Un sound semplice e diretto affidato al “power trio” Stratocaster/Basso/Drums. Il brano è stato prodotto da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021) “Questa canzone parla di due persone che non riescono a realizzare la fine di una storia, che cadono negli stessi errori perché convinti di poter ritrovare un equilibrio” È uscito in digitale e in radio “Mise“, ilbrano di, cantautore e chitarrista 22enne, new-entry dell’etichetta 800A Records. Questoè il primo di quattro che faranno parte del suo album d’esordio, previsto per l’inizio del 2022. Un sound semplice e diretto affidato al “power trio” Stratocaster/Basso/Drums. Il brano è stato prodotto da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio ...

