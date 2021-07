Izzo: “Voglio ripagare la fiducia di Juric. Ecco il mio prossimo obiettivo” (Di sabato 17 luglio 2021) Armando Izzo, difensore del Torino, dal ritiro del club granata, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del centrale. “Conosco bene Juric e Voglio ripagare la sua fiducia, oltre a cercare il riscatto: ogni allenamento è duro, si corre tantissimo, ma dobbiamo continuare così per arrivare pronti al campionato. L’anno scorso non è stato facile adattarmi, io ero sempre abituato a giocare a tre e adesso Voglio fare bene: l’obiettivo, chiaramente, è anche tornare in Nazionale”. FOTO: Instagram Izzo L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Armando, difensore del Torino, dal ritiro del club granata, è intervenuto in conferenza stampa.le parole del centrale. “Conosco benela sua, oltre a cercare il riscatto: ogni allenamento è duro, si corre tantissimo, ma dobbiamo continuare così per arrivare pronti al campionato. L’anno scorso non è stato facile adattarmi, io ero sempre abituato a giocare a tre e adessofare bene: l’, chiaramente, è anche tornare in Nazionale”. FOTO: InstagramL'articolo proviene da ...

Advertising

Cuore_Toro : Le parole di #izzo dal ritiro di #santacristina ?? - SMaglia : RT @ILTOROSIAMONOI: Izzo:”Con Juric lavoriamo duro,voglio tornare in azzurro” - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Izzo: 'Voglio riscattarmi per tornare in Nazionale' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Izzo: 'Voglio riscattarmi per tornare in Nazionale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Izzo: 'Voglio riscattarmi per tornare in Nazionale' -