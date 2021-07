Italia campione d’Europa, Cannavaro: “Mancini e Vialli hanno emozionato tutti” (Di sabato 17 luglio 2021) L’ex calciatore Fabio Cannavaro ha commentato la vittoria dell’Italia agli Europei ai microfoni di Tuttosport: “Mancini Santo subito, ha dato ossigeno ad un movimento che stava vivendo un periodo complicato. Ovviamente non va dimenticato Vialli. hanno fatto vivere grandi emozioni a tutti, esattamente come ai tempi in cui giocavano. Futuro? L’Italia deve continuare nel suo processo di crescita“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) L’ex calciatore Fabioha commentato la vittoria dell’agli Europei ai microfoni di Tuttosport: “Santo subito, ha dato ossigeno ad un movimento che stava vivendo un periodo complicato. Ovviamente non va dimenticatofatto vivere grandi emozioni a, esattamente come ai tempi in cui giocavano. Futuro? L’deve continuare nel suo processo di crescita“. SportFace.

