Inter | Nandez costa tanto | parti ancora lontane

(Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 luglio 2021 " Non ci sono grosse novità in casaper quello che sarà il sostituto di Achraf Hakimi . Il club nerazzurro, dopo Bellerin, che resta una opzione, ha individuato in Nahitan ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Nandez ha già un’intesa di massima con l’#Inter: ora serve il resto, con calma e trovando gli incastri giusti. Dor… - FcInterNewsit : FcIN – Inter forte su Nandez: mercoledì nuovo summit con il Cagliari - UnioneSarda : #Cagliari, #Nandez verso l’#Inter: c’è il sì del giocatore - Ftbnews24 : ????? #Nandez, l’Inter e la promessa del Cagliari: si lavora al prestito - zazoomblog : Calciomercato Inter – C’è il sì di Nandez non quello del Cagliari: le ultime - #Calciomercato #Inter #Nandez #quello -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nandez

L'ha individuato inil rinforzo ideale per il centrocampo di Inzaghi. Le ultime sulla trattativa con il Cagliari per l'uruguaiano L'ha accelerato nelle ultime ore per Nahitan, ...Da una sponda all'altra del Naviglio dove l'è in pressing per. L'uruguaiano vuole i nerazzurri, che ora cercano di convincere il Cagliari a dare il via libera al prestito con diritto di ...Diventa infatti molto presto uno dei giocatori più amati E prima ancora di arrivare è già nella storia. Nahitan Nandez piace moltissimo all’Inter, talmente tanto che già in questi giorni si potrebbe s ...L'interesse dell'Inter per Nahitan Nández sembra essere sempre più concreto. Il centrocampista del Cagliari sembra essere uno degli obbiettivi più concreti di ...