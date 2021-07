Gran Bretagna, da lunedì via tutte le restrizioni nonostante oltre 51mila contagi (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Delta ha ridato vigore al coronavirus nonostante il 53% della popolazione si è vaccinata con doppia dose. Johnson è tornato a sostenere la teoria dell'immunità di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Delta ha ridato vigore al coronavirusil 53% della popolazione si è vaccinata con doppia dose. Johnson è tornato a sostenere la teoria dell'immunità di ...

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - Corriere : La lettera di 1.200 scienziati a Boris Johnson: «La riapertura di lunedì? Pericolosa e immorale» - davide76542705 : RT @borghi_claudio: Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vuole… - Maryljacb : @Agenzia_Italia Sì come in Gran Bretagna con 50mila casi al giorno e la metà sono vaccinati ?? -