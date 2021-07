Focolaio in Serie A | lo Spezia comunica la positività di altri 6 calciatori

(Di sabato 17 luglio 2021) Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dello. Il club è reduce da una salvezza sorprendente e proverà a ripetersi, non sarà facile considerando l’addio di un tecnico come Italiano. Al suo posto è arrivato Thiago Motta. Nel frattempo si è registrato un, cometo dal club sono stati registrati7 casi positivi al Covid-19. “LoCalcioche l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato laal Covid-19 di seie di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in ...

Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid - 19 di sei calciatori e di un membro dello staff ". Così, in una nota, il ...Non c'è solo il focolaio di Monteverde . Dopo le varie partite degli europei aumentano i positivi a Roma. E se ... I casi sono stati registrati dopo che una serie di giovani, intorno ai 20 anni, hanno ...Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dello Spezia. Il club è reduce da una salvezza sorprendente e proverà a ripetersi, non sarà facile considerando l'addio di un tecnico come Italiano. Al ...Lo Spezia comunica la positività al Covid-19 di 6 calciatori e un membro dello staff. Sospesa precauzionalmente l'attività sportiva.