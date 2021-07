Fabio Rovazzi svela i motivi della lite con Fedez: “Fatica a stringere legami, è malfidato di default” (Di sabato 17 luglio 2021) Un’amicizia oltre che un sodalizio professionale interrotti bruscamente. Sono ormai passati anni dalla lite tra Fabio Rovazzi e Fedez, ma molti fan sono ancora curiosi di sapere i reali motivi che hanno portato alla rottura del loro rapporto, conclusosi bruscamente nel 2018. Importanti rivelazioni sul tema le ha fatte lo stesso Rovazzi in un’intervista a Stories, su SkyTg24: “Mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può”, ha risposto al conduttore che lo incalzava sull’argomento. “Io non ho ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) Un’amicizia oltre che un sodalizio professionale interrotti bruscamente. Sono ormai passati anni dallatra, ma molti fan sono ancora curiosi di sapere i realiche hanno portato alla rottura del loro rapporto, conclusosi bruscamente nel 2018. Importanti rivelazioni sul tema le ha fatte lo stessoin un’intervista a Stories, su SkyTg24: “Mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può”, ha risposto al conduttore che lo incalzava sull’argomento. “Io non ho ...

