Export, Di Maio: “Campania prima al Sud con 11,5 miliardi” (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non c’è solo il Nord” a trainare l’economia italiana tramite l’Export, ma bisogna anche rivolgere un plauso “agli sforzi profusi dal settore produttivo della Campania, regione che con un 11,5 miliardi di euro di Export nel 2020, si è confermata prima tra quelle del Sud Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo all’evento “Export e Made in Italy” a Ischia, dedicato al rilancio del sud. Di Maio ha ricordato i “numeri incoraggianti” di tutto l’Export italiano, che “si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non c’è solo il Nord” a trainare l’economia italiana tramite l’, ma bisogna anche rivolgere un plauso “agli sforzi profusi dal settore produttivo della, regione che con un 11,5di euro dinel 2020, si è confermatatra quelle del Sud Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diintervenendo all’evento “e Made in Italy” a Ischia, dedicato al rilancio del sud. Diha ricordato i “numeri incoraggianti” di tutto l’italiano, che “si ...

