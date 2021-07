Discoteche chiuse, scuole aperte (Di sabato 17 luglio 2021) La prossima eccitantissima polemica che sembra profilarsi con insistenza all’orizzonte della nostra pandemia è una polemica al centro della quale si trova una parola destinata a diventare particolarmente divisiva nelle prossime ore, quando buona parte della destra italiana la trasformerà nel simbolo estremo di una nuova libertà negata: le Discoteche. Ci vogliono togliere tutto, diranno. Ci vogliono togliere il futuro, ci vogliono togliere la pace, ci vogliono togliere il benessere, ci vogliono togliere il divertimento e noi – affermeranno con gagliardo e virile orgoglio i politici che considerano le restrizioni contro il virus ormai più pericolose del virus – combatteremo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) La prossima eccitantissima polemica che sembra profilarsi con insistenza all’orizzonte della nostra pandemia è una polemica al centro della quale si trova una parola destinata a diventare particolarmente divisiva nelle prossime ore, quando buona parte della destra italiana la trasformerà nel simbolo estremo di una nuova libertà negata: le. Ci vogliono togliere tutto, diranno. Ci vogliono togliere il futuro, ci vogliono togliere la pace, ci vogliono togliere il benessere, ci vogliono togliere il divertimento e noi – affermeranno con gagliardo e virile orgoglio i politici che considerano le restrizioni contro il virus ormai più pericolose del virus – combatteremo ...

