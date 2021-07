Calciomercato Napoli | ecco quando arriverà Emerson Palmieri

(Di sabato 17 luglio 2021)verso l’azzurro, ma prima occorrerà la cessione di uno tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam Ilha messo nel mirino, priorità assoluta per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Prima di chiudere l’operazione con il Chelsea per l’italo-brasiliano, la società partenopea dovrà provvedere alla cessione di uno tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam, come riportato dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

con Ciro Venerato e le ultime novità. Gli azzurri pensano soprattutto alle trattative in uscita, fondamentali per sbloccare il mercato azzurro. La sessione estiva di ...A tale riguardo ecco alcune informazioni rilaciate da Ciro Venerato, esperto diRai, intervenuto a Kiss Kiss. Venerato fa sapere che De Laurentiis ha fissato la sua cessione ...Calciomercato Napoli: Emerson Palmieri verso l’azzurro, ma prima occorrerà la cessione di uno tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam Il Napoli ha messo nel mirino Emerson Palmieri, priorità assoluta per ...L'edizione odierna di Sport Bild ha fatto il punto sui giocatori in uscita dalla Bundesliga. Spiccano diversi volti noti ...