Basta Balayage | è l’ora dello shatush col cono

I clienti abituali, dalle celebrità, ai modelli, ai reali, sono la norma al Neville Hair and Beauty di Belgravia e, durante la visita, non è difficile capire perché. Il rinomato salone londinese è abituale nel backstage della London Fashion Week e delle sfilate couture parigine, ma il suo personale esperto e altamente qualificato non ha perso nulla del suo fascino o calore. Ogni sessione di taglio, colore e styling inizia con una consulenza in cui verrà valutato il tuo tipo di capello, sarai veramente ascoltato e consigliato di conseguenza. Il salone di punta di Belgravia offre anche un menu di cibi e bevande in caso di fame prima o dopo l'appuntamento. In Neville, il cliente è al centro e si vede.