ATP Amburgo 2021, Pablo Carreno Busta e Filip Krajinovic in Finale sulla terra rossa tedesca (Di sabato 17 luglio 2021) Si è conclusa una giornata intensa di semifinali sulla terra rossa di Amburgo (Germania), sede dell’ATP500. Il lento teutonico ha sorriso ai favoriti della vigilia, ovvero al serbo Filip Krajinovic e allo spagnolo Pablo Carreno Busta. Krajinovic (n.44 del ranking), dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.1) nei quarti di Finale, ha battuto il connazionale Laslo Djere (n.57 del mondo) per 6-4 6-2. Un tennis solido e incisivo quello del balcanico a cui Djere non ha saputo porre ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Si è conclusa una giornata intensa di semifinalidi(Germania), sede dell’ATP500. Il lento teutonico ha sorriso ai favoriti della vigilia, ovvero al serboe allo spagnolo(n.44 del ranking), dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.1) nei quarti di, ha battuto il connazionale Laslo Djere (n.57 del mondo) per 6-4 6-2. Un tennis solido e incisivo quello del balcanico a cui Djere non ha saputo porre ...

Krajinovic prova rompere il tabù "zero tituli" Quella dell'ATP 500 di Amburgo è la sua quarta occasione dopo l'Atp Masters 1000 di Parigi/Bercy 2017 (fu battuto da Jack Sock, allora n.22 del mondo), Budapest e Stoccolma 2019 (superato ...

