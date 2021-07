“An Ugly Truth” è l’ultimo di tanti saggi che raccontano le non-riforme di Zuckerberg

(Di sabato 17 luglio 2021)di 367 libri scritti per raccontare le malefatte di Facebook è uscito martedì e si chiama “An”. La verità poco carina da scoprire leggendolo non è tanto che Facebook sia un giocattolo “finalizzato a massimizzare il profitto in qualsiasi circostanza e a qualsiasi latitudine”, dalle campagne presidenziali negli Stati Uniti al caos in Myanmar, a prescindere dalle condizioni e dal contesto – perché questo ce lo potevamo aspettare. La cosa interessante è il modo in cui viene approfondita l’incompatibilità, nei fatti, tra la linea tenuta pubblicamente dall’azienda di Menlo Park (soprattutto quando incappa in qualche scandalo) ...

Advertising

MaiIrriverente : @Sylvie26804002 @lelivrepenseur Perche è una ugly truth? -

Ultime Notizie dalla rete : Ugly Truth

la Repubblica

Infine, un libro inchiesta delle giornaliste Sheera Frenkel e Cecilia Kang, intitolato 'An: Inside Facebook's Battle for Domination', ha permesso di appurare che, tra il 2014 ed il 2015 , ......" "Desperate Housewives," "Lost," "Betty," "Scrubs," "Criminal Minds" and "Ghost Whisperer." ... Endeavor Content's recent slate of projects includes Apple TV plus' "See" and "Be Told" (with ...Il libro-inchiesta di due giornaliste ha rivelato la verità su Facebook: la privacy degli utenti è stata violata da chi aveva accesso ai dat ...Come ci segnala Fanpage.it, l’inchiesta delle due giornaliste del New York Times è contenuta in un libro che si intitola «An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination», il cui titolo ...