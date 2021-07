A Cannes ormai l'intransigenza è merce fuori corso. Spike Lee lo dimostra (Di sabato 17 luglio 2021) A far pronostici sulla Palma d’oro di Cannes si prendono sempre granchi epocali. Soprattutto nell’anno che associa il record di film in corsa (24) con il concorso tematicamente meno impegnato di sempre. La promessa di Spike Lee da presidente della giuria – “restituire fiducia nel cinema”- non può non essere condivisa dalla sua squadra di giurati. Questo però significa premiare film dove l’estetica diventa etica. Allora la rosa di titoli è molto ridotta. In testa ci sono “Ghareman” ( Un eroe) dell’iraniano bi-Oscar Asghar Farhadi e “France”di Bruno Dumont, stilisticamente agli antipodi ma accomunati dalla diagnosi clinica della nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) A far pronostici sulla Palma d’oro disi prendono sempre granchi epocali. Soprattutto nell’anno che associa il record di film in corsa (24) con il contematicamente meno impegnato di sempre. La promessa diLee da presidente della giuria – “restituire fiducia nel cinema”- non può non essere condivisa dalla sua squadra di giurati. Questo però significa premiare film dove l’estetica diventa etica. Allora la rosa di titoli è molto ridotta. In testa ci sono “Ghareman” ( Un eroe) dell’iraniano bi-Oscar Asghar Farhadi e “France”di Bruno Dumont, stilisticamente agli antipodi ma accomunati dalla diagnosi clinica della nuova ...

